Роспотребнадзор выявил в Саратове несколько небезопасных родников

Специалисты Роспотребнадзора провели исследования родников в Саратове. По итогам этих мероприятий выяснилось, что несколько из них являются опасными для питья.

По данным мэрии, лабораторно-инструментальные исследования показали несоответствие санитарно-химическим показателям воды в четырех родниках. Это источники на ул. Шелковичная во Фрунзенском районе, на 6-м Динамовском проезде, 40 в Заводском районе.

Также небезопасные родники обнаружили в селах Поповка и Юрьевка Гагаринского района. Специалисты напомнили саратовцам о важности кипячения воды.

Павел Фролов