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Члена фракции «Яблоко» гордумы Томска лишили депутатских полномочий

Городская дума Томска за «прогулы» лишила депутатских полномочий члена фракции «Яблоко» Давида Аветяна. Решение об этом было принято на сессии муниципального парламента 1 апреля.

В пояснительной записке к проекту решения сообщается, что господин Аветян отсутствовал на сессиях гордумы более полугода — с 1 сентября 2024 года. Депутат уведомлял гордуму о том, что находится в командировке, но Томский политехнический университет, который Давид Аветян указал в качестве основного места работы, факт командировки не подтвердил.

Давид Аветян в 2020 году выиграл выборы в одномандатном избирательном округе №18. После лишения его полномочий во фракции «Яблоко» остался один человек. Первоначально в ней состояли четыре депутата, но за «прогулы» гордума лишила полномочий покинувшего страну Артема Канарева, а по решению суда за ошибки в сведениях о доходах — Евгения Каверзина.

Валерий Лавский

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