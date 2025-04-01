С 1 апреля в Чувашской Республике официально объявлен пожароопасный сезон. Все службы реагирования приведены в состояние полной готовности к возможным возгораниям, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран С 1 апреля в Чувашии объявлен пожароопасный сезон

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ С 1 апреля в Чувашии объявлен пожароопасный сезон

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Жителям нельзя сжигать траву, мусор, использовать открытый огонь в необорудованных местах», — говорится в сообщении.

За нарушение требований предусмотрены серьезные штрафы.

Повышенный риск природных и ландшафтных пожаров установлен в 199 населенных пунктах республики. Опасность охватывает все муниципальные образования, а также 23 садоводческих товарищества и 13 загородных лагерей.

Для противодействия лесным пожарам в республике созданы необходимые резервы. В частности, оборудовано 28 точек забора воды, где могут работать вертолеты Ми-8 и Ми-16. На двух участках возможно задействование самолетов-амфибий БЕ-200ЧС. Также предусмотрено 24 пункта временного размещения населения, способных принять более 4,3 тыс. человек, подготовлены специальная техника и лесопожарные команды.

Министерство природных ресурсов и экологии Чувашии утвердило 11 планов тушения лесных пожаров, а также 164 маршрута наземного патрулирования общей протяженностью более 5,2 тыс. км.

Договоренности о взаимодействии с соседними регионами в случае возникновения пожаров на приграничных территориях продлены. Лесничества оснащены 170 единицами техники, 887 единицами оборудования и 2 млн единиц специального инвентаря. С 1 апреля запущена система видеомониторинга лесных пожаров.

Дополнительно планируется обустроить 18 км дорог противопожарного назначения, обновить 2,8 км минерализованных полос, провести опашки населенных пунктов с высокими рисками возгорания, установить 700 информационных стендов и 109 шлагбаумов.

Кроме того, будет осуществлено информирование населения о классах пожарной опасности через мобильное приложение МЧС, СМС-рассылки, мессенджеры, медиаресурсы и мобильные комплексы.

Артём Дергунов