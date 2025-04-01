Крупнейший в Прикамье тепличный комплекс увеличил прибыль почти вдвое

ООО «Тепличный комплекс “Пермский”», управляющее одноименным предприятием в Чусовом, поделилось финансовыми итогами за прошедший год. Согласно порталу Audit-it.ru, в 2024 году выручка общества составила 3,5 млрд руб., что на 26,2% больше, чем годом ранее (2,7 млрд руб.). Прибыль компании выросла на 97,9% и составила 870 млн руб. (в 2023-м — 439,9 млн руб.).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Крупнейший в регионе тепличный комплекс «Пермский» открылся в Чусовом в конце 2021 года, строительство объекта началось в 2019-м. Инвестпроект получил статус приоритетного, а также статус резидента ТОСЭР «Чусовой». Общая сумма инвестиций в проект составила более 7,8 млрд руб. Тепличный комплекс занимает территорию площадью более 70 га, площадь теплиц — 24,5 га. Созданная на агропредприятии инфраструктура позволяет выращивать более 22 тыс. тонн овощей в закрытом грунте ежегодно (томаты, огурцы, баклажаны и салатная продукция).

100% долей ООО «Тепличный комплекс “Пермский”» владеет московское ООО «Нектис», контроль в котором принадлежит ООО «Реам Менеджмент» Михаила Сиволдаева, бывшего зампреда правления «Реновы».