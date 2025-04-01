Шесть человек пострадали в ДТП на дорогах Казани 31 марта

В понедельник 31 марта на дорогах Казани произошло шесть аварий, в которых пострадали шесть человек. Об этом сообщает пресс-служба городской Госавтоинспекции.

Среди происшествий — наезд на велосипедиста, двигавшегося по середине проезжей части, и столкновение автомобилей, произошедшее из-за проезда перекрестка на красный свет. В другом ДТП водитель нарушил правила очередности проезда. Также пострадали два пешехода: первый переходил дорогу в неположенном месте, второй упал в салоне автобуса, резко остановившегося из-за опасного маневра легкового автомобиля. Еще один водитель врезался в препятствие, не справившись с управлением на высокой скорости.

Всего за сутки в Казани зарегистрировано 150 ДТП, 28 из них — с материальным ущербом. Пять водителей задержаны за езду в нетрезвом виде, трое — за рулем без водительских прав. Также в полицию доставили двух человек по подозрению в совершении преступлений.

Артём Дергунов