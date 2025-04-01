Сегодня в центре Перми откроется кофейня сети Тимати Stars Coffee

Сегодня днем в Перми, на ул. Петропавловской, 57 откроется кофейня столичной сети Stars Coffee, которую развивает рэпер Тимати и ресторатор Антон Пинский. Как пишет telegram-канал «in vino papulos», запуск заведения намечен на 13.00. В онлайн-справочнике 2ГИС Stars Coffee уже значится по ул. Петропавловской, 57.

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О планах открыть кофейню сети Stars Coffee в деловой части ЖК «Астра» стало известно летом 2024 года. Заведение Тимати и Антона Пинского разместилось рядом с рестораном «Магадан» московского ресторатора Аркадия Новикова. В Stars Coffee будут предлагать кофе, завтраки и десерты. Дизайн-проект для размещения кофейни и ресторана в одном здании разрабатывало дизайнерское бюро «Lilia Berganova Interior design».