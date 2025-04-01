Пост замминистра культуры Челябинской области покидает Дмитрий Столбов

Дмитрий Столбов освобожден от должности заместителя министра — начальника управления материально-технического обеспечения министерства культуры Челябинской области. Соответствующее постановление губернатора Алексея Текслера опубликовано на портале правовой информации.

Согласно документу, служебный контракт с Дмитрием Столбовым расторгается по инициативе гражданского служащего 25 апреля.

Господин Столбов работал замминистра культуры Челябинской области с декабря 2021 года. В 2017-2019 года он возглавлял Центр развития туризма Челябинской области.