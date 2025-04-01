В Верхнеуральском районе водитель погиб при ДТП с опрокидыванием

Госавтоинспекция Челябинской области выясняет причины аварии в Верхнеуральском районе с участием 63-летнего водителя. Он погиб от полученных травм после опрокидывания автомобиля, сообщает пресс-служба ГАИ.

Авария произошла утром 1 апреля на 1 километре автодороги Верхнеуральск — Петропавловск. По предварительным данным, водитель, управляя «Ладой Вестой», при изгибе дороги вправо выехал с проезжей части и опрокинулся.

Госавтоинспекция выяснила, что автомобилист не был пристегнут, а также был лишен водительских прав.