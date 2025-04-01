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В Ижевске установлен абсолютный рекорд максимальной температуры воздуха в марте

В Ижевске зафиксирован абсолютный рекорд максимальной температуры воздуха в марте за всю историю местных метеонаблюдений: столбик термометра в последний день месяца поднялся до 14,4°С, сообщает пресс-служба удмуртского Гидрометцентра. Предыдущий рекорд был установлен 30 марта 2020-го, тогда воздух прогрелся до 14,1°С.

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Кроме того, вчера также был побит суточный рекорд максимальной температуры воздуха, установленный 31 марта 2020-го. Тогда столбик термометра показал 10,6°С.