На Гаити бандиты выпустили из тюрьмы сотни заключенных

На Гаити бандиты захватили находящийся в центре страны город Миребале. Из местной тюрьмы были освобождены все заключенные, передает Radio RFM 104.9 на своей странице в X (заблокирована в РФ). На свободе оказались сотни осужденных.

По данным портала Rezo Nodwes, вчера вечером, 31 марта, в город ворвалось несколько десятков хорошо вооруженных преступников. Бандиты убили несколько человек и подожгли полицейский участок. Точное число погибших не приводится. Уточняется, что сотрудники полиции успели скрыться.

Портал пишет, что это ЧП продемонстрировало уровень некомпетентности руководства полиции. Утверждается, что бандиты в течение нескольких недель угрожали захватить город и местные жители настоятельно призывали усилить безопасность, но власти не предприняли никаких действий. Уже после нападения национальная полиция Гаити объявила об отправке спецподразделений в Миребале, чтобы «восстановить порядок в городе» и «дать пропорциональный ответ преступным действиям бандитов».

В марте 2024 года преступные группировки на Гаити напали на правительственный квартал, атаковали полицейские участки, здание МВД и президентский дворец. Они также штурмовали здание тюрьмы в Порт-о-Пренсе, откуда сбежало почти 4 тыс. заключенных.