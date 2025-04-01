Троллейбус провалился в зазор на дороге Ижевска после порыва водопровода

Троллейбус провалился в зазор дорожного полотна возле завода «Нефтемаш» в Ижевске после порыва частного водопровода на ул. Орджоникидзе, к 05:00 местного времени повреждение локализовали, размытые участки дороги временно засыпали, сообщает пресс-служба городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Никита Аверин, vk Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Следующая фотография 1 / 2 Фото: Никита Аверин, vk Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

К работе привлекались шесть единиц спецтехники. «Под отключение водоснабжения попало одно нежилое помещение. Жилые дома и социальные объекты от ресурса не отключались»,— уточнили в муниципалитете.

По данным региональной ГАИ, на участке возле Нагорного кладбища по ул. Орджоникидзе около 00:00 местного времени вводились временные ограничения на движение транспорта для проведения аварийно-восстановительных работ. К утру их сняли.