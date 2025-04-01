Против 4 астраханцев возбудили дело об избиении представителей власти

Следственный отдел по Ленинскому району Астрахани возбудил против четверых местных жителей в возрасте от 21 до 23 лет уголовное дело о применении насилия в отношении двух представителей власти (ч. 2 ст. 318 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Астраханской области.

Как выяснилось, в ночь на 28 марта текущего года участковые уполномоченные полиции занимались профилактикой незаконного оборота наркотиков на территории садоводческого товарищества «Лилия» в Ленинском районе. Стражи порядка решили проверить машину и лиц, которые в ней находились. Последние же избили полицейских руками и ногами и скрылись.

Правоохранительные органы установили личности нападавших на следующий день и задержали их в порядке ст. 91 УПК РФ. Троих задержанных заключили под стражу, в отношении еще одного решается вопрос об избрании меры пресечения.

Павел Фролов