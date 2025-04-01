Лидером среди главврачей региона по доходу в 2024 году стал руководитель психиатрической больницы

Краевой минздрав опубликовал данные о доходе главных врачей медицинских учреждений региона за 2024 год.

Самым высокооплачиваемым руководителем стала главный врач краевой психиатрической больницы Ольга Рогожникова, зарабатывавшая 307,4 тыс. руб. в месяц. Главный врач Пермской станции скорой помощи Юрий Катаев зарабатывал в месяц 284,4 тыс. руб. На третьем месте по размеру ежемесячной заработной платы находится главный врач Северной больницы Коми-Пермяцкого округа Сергей Куделко с 281,5 тыс. руб.