В Саратове врач ждет суда по делу о смерти 16-летней пациентки во время операции

В Саратове суд рассмотрит уголовное дело о причинении смерти по неосторожности несовершеннолетней (ч. 2 ст. 109 УК РФ) в отношении врача медучреждения. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

Как выяснилось, 7 сентября позапрошлого года в медучреждение в плановом порядке госпитализировали 16-летнюю девочку. Фигурант, взяв за основу предварительный диагноз, результаты лабораторных и инструментальных исследований, решил прооперировать ребенка. Девочка скончалась во время операции 11 сентября.

Комиссионная судебно-медицинская экспертиза показала, что действия фигуранта состоят в прямой причинно-следственной связи со смертью девочки. Следственный отдел по Фрунзенскому району Саратова завершил расследование дела. Материалы с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд на рассмотрение.

Павел Фролов