На Кубани за 4 года обеспечили мобильной связью 138 поселков

За последние четыре года в Краснодарском крае обеспечили мобильной связью и интернетом 138 малых населенных пунктов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Особое внимание на Кубани уделяют развитию сети 4G и 5G. В поселках, где численность жителей не превышает 500 человек, были установлены мобильные вышки.

В 2023 году в рамках расширения связи было проложено более 10 км оптоволокна. За последние два года в регионе возвели около 800 базовых станций, что повысило доступность цифровых сервисов и качество связи для жителей.

В рамках национального проекта «Цифровая экономика» беспроводной интернет провели в 135 школах края. Кроме того, в нескольких районах установили системы оповещения и видеонаблюдения.

Анна Гречко