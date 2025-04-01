На Кубани за 4 года обеспечили мобильной связью 138 поселков
За последние четыре года в Краснодарском крае обеспечили мобильной связью и интернетом 138 малых населенных пунктов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Особое внимание на Кубани уделяют развитию сети 4G и 5G. В поселках, где численность жителей не превышает 500 человек, были установлены мобильные вышки.
В 2023 году в рамках расширения связи было проложено более 10 км оптоволокна. За последние два года в регионе возвели около 800 базовых станций, что повысило доступность цифровых сервисов и качество связи для жителей.
В рамках национального проекта «Цифровая экономика» беспроводной интернет провели в 135 школах края. Кроме того, в нескольких районах установили системы оповещения и видеонаблюдения.