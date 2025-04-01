Гордума Томска проводит сессию в театральном зале

Дума Томска впервые проводит заседание в зале зрелищного центра «Аэлита» (работает в статусе муниципального учреждения). Перенести место работы городского парламента пришлось из-за ремонта кровли здания, в котором он располагается.

Сессия проходит 1 апреля. «Впервые в истории думы Томска депутаты будут работать не на территории думы или администрации города, а на другой площадке, не имеющей к органам власти никакого отношения»,— отметил, открывая заседание, спикер Сергей Сеченов. Впрочем, напомнил он, до революции 1917 года томская дума работала именно в этом двухэтажном каменном здании.

Господин Сеченов поблагодарил руководство «Аэлиты» за создание максимально комфортных условий для работы гордумы. Для проведения заседания депутаты расположились в зале, рассчитанном на 100 мест. Стол президиума и трибуну для выступлений установили на сцене перед театральным занавесом.

Валерий Лавский