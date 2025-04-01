Под Волгоградом подрядчик обеспечит подъем земснаряда по решению суда

В Волгоградской области прокуратура через суд добилась обеспечения подрядчиком подъема затонувшего земснаряда. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки исполнения требований природоохранного законодательства прокуратура Кумылженского района выяснила, что в октябре 2022 года в рамках нацпроекта «Экология» комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области заключил контракт с АО «ГК "ЕКС "» на расчистку р. Медведица. В конце 2023 года, когда подрядчик проводил работы в районе х. Краснянский, земснаряд был поврежден и затонул в реке. Там он находится до сих пор.

После проверочных мероприятий прокуратура Кумылженского района попросила суд обязать АО «ГК "ЕКС "» обеспечить подъем затонувшего земснаряда. Суд удовлетворил требование. Надзорное ведомство проконтролирует фактическое исполнение судебного акта по мере его вступления в законную силу.

Павел Фролов