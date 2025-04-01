Хабаровский край в 2024 году фиксирует рост числа интуристов в полтора раза

По итогам прошлого года Хабаровский край посетили более 1,3 млн туристов. Более 870 тыс. из них селились в местные гостиницы, кемпинги и хостелы, следует из сообщения пресс-службы губернатора и правительства региона во вторник, 1 апреля. Отмечается рост количества иностранных туристов более чем в 1,5 раза.

Со слов и. о. министра туризма края Елены Цымбал сообщается, что туристический сектор с учетом смежных отраслей сформировал порядка 2,7% ВРП, — всего туристы оставили в регионе свыше 7,5 млрд руб. В туристической отрасли насчитывается 456 средств размещения и туркомпаний, в которых занято порядка 2,2 тыс. сотрудников.

По основным показателям развития туротрасль Хабаровского края в 2024 году заняла второе место среди субъектов Дальнего Востока. Опережает регион только Приморский край.

Эрнест Филипповский, Хабаровск