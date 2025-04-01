Руководителя Саяногорского алюминиевого завода обвиняют в получении подкупа

В Хакасии следователи завершили расследование уголовного дела в отношении сотрудника руководящего состава Саяногорского алюминиевого завода (входит в группу «Русал»). Он обвиняется в получении коммерческого подкупа (ч. 8 ст. 204 УК РФ), сообщает СУ СКР региона. По данным источников «Ъ-Сибирь», фигурантом дела является Александр Пушин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

По версии следствия, в период с 2016-го по 2021 годы обвиняемый регулярно через посредников незаконно получал деньги от руководителей московской химической производственной компании. Источник «Ъ-Сибирь» в правоохранительных органах пояснил, что речь идет о московском ООО «Экораф».

Вознаграждение предназначалось за обеспечение прохождения испытаний и аттестации продукции компании для последующих поставок на алюминиевый завод. Всего фигурант дела за этот период получил более 18 млн руб.

Уточняется, что руководители компании «Экораф» были освобождены от уголовной ответственности в связи с сотрудничеством со следствием.

Александра Стрелкова