Новосибирская «Сибирь» выиграла первый домашний матч у «Салавата Юлаева»

«Сибирь» сократила отставание в серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги с уфимским клубом «Салават Юлаев». В матче в Новосибирске 31 марта хозяева выиграли 2:0.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Алексей Яковлев открыл счет броском с близкого расстояния уже на первой минуте. Вторую же шайбу «Сибирь» провела примерно за семь минут до конца матча, когда Валентин Пьянов отличился в большинстве.

Счет в серии до четырех побед стал 2:1 в пользу команды из Республики Башкортостан. Следующая игра пройдет в Новосибирске 2 апреля.

Валерий Лавский