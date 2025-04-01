Житель ЕАО отдал мошенникам почти 6 млн рублей

Полиция Еврейской автономии возбудила уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) после обращения 30-летнего жителя Смидовичского района. По информации УМВД по региону, преступники вынудили его отдать почти 6 млн руб., взятых в кредит у банков.

Как сообщается, заявителю позвонила якобы сотрудница техподдержки трейдинговой платформы. Действуя согласно подсказкам собеседницы, мужчина установил приложение, зарегистрировался, указав свои персональные данные, и внес на брокерский счет первоначальный взнос. Какое-то время потерпевший успешно пользовался приложением, наблюдая как счет якобы пополняется «суммами вознаграждения».

Через некоторое время с ним связался другой консультант. Ему удалось убедить мужчину внести дополнительную сумму для возможности «обналичить» полученную прибыль. Мужчина внес 975 тыс. руб., оформив кредит. Желая получить больше «прибыли от инвестиций», потерпевший в течении нескольких дней оформлял в разных банках кредиты и разными суммами перевел на указанные мошенниками счета еще более 4,8 млн руб. Едва заявитель стал требовать возврат вложенного, беседа перешла в конфликт, после чего аферисты перестали выходить на связь.

Проводятся оперативно-розыскная работа.

Дарья Балобанова, Биробиджан