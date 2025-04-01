В Белом доме рассказали о недовольстве Трампа заявлениями Путина и Зеленского

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт во время брифинга 31 марта сообщила, что президент США Дональд Трамп был недоволен заявлениями президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского по поводу урегулирования конфликта.

«Он выразил недовольство комментариями, которые были сделаны лидерами обеих сторон конфликта. Он высказал то, что считает необходимым предпринять, чтобы привести все в порядок и увидеть завершение конфликта»,— заявила Каролин Левитт (трансляция проводилась в YouTube-канале Белого дома).

30 марта в интервью NBC News господин Трамп сказал, что был «взбешен» и «очень зол» на Владимира Путина после его заявления о том, что на Украине следует ввести внешнее управление под эгидой ООН для проведения президентских выборов. Срок Владимира Зеленского истек 20 мая 2024 года, но он продолжает занимать свой пост из-за действия военного положения в стране.

Как отметил Дональд Трамп в интервью NBC News, в случае провала переговоров, которые сейчас ведут США со сторонами конфликта, если он посчитает, что вина в этом провале лежит на России, то он введет пошлины на российскую нефть в 25–50%. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эти заявления господина Трампа, обратил внимание, что в американских СМИ не было приведено прямых цитат президента США о его реакции на предложения Владимира Путина про внешнее управление на Украине.