Air Serbia возобновила полеты между Сочи и Белградом

Авиакомпания Air Serbia возобновила регулярное сообщение между Сочи и Белградом. Рейсы будут выполняться дважды в неделю — по понедельникам и пятницам, сообщил международный аэропорт Сочи в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

По понедельникам самолеты будут вылетать из Сочи в 18:10 по мск, из Белграда — в 17:20. Пятничные рейсы запланированы из Сочи в 14:35, обратные — в 13:45. Продолжительность полета в Белград и в обратном направлении составит по 2,5 часа.

По информации аэропорта Сочи, авиасообщение было прервано в январе 2025 года по инициативе перевозчика без официального объяснения причин.

Анна Гречко