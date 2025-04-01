Колтуши дождались зоны для прогулок и отдыха

Территорию площадью более 5,8 тыс. кв. м в упраздненной деревне Старая в Колтушском городском поселении Всеволожского района Ленобласти благоустроят под новое общественное пространство, сообщила вчера пресс-служба областного комитета по ЖКХ. Благоустройство будет выполнено в два этапа, стоимость работ по первому этапу составляет 25,1 млн рублей, уточнили в администрации Всеволожского района. Местные жители давно ждали пространства для отдыха — главное, чтобы оно не превратилось в место стихийной парковки автомобилей, предупреждают депутаты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Город Колтуши

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Город Колтуши

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Новое общественное пространство появится на Верхней улице, 5, в Колтушах. В 2025 году проект благоустройства предусматривает сооружение спортивной площадки, площадки для отдыха с навесами, городскими качелями, скамьями-подиумами и уличной гирляндой, спортивной площадки с настольным теннисом, перголы со скамейками и подсветкой, а также освещение существующего прогулочного маршрута. Второй этап благоустройства запланирован на следующий год. Ожидается, что в результате выполнения проекта в бывшей деревне Старая (в 2023 году стала частью города Колтуши) появится многофункциональная территория, ориентированная на все возрастные группы и на разные варианты активностей для жителей.

Благоустройство территории ведется в рамках государственной программы «Формирование комфортной городской среды», которая с этого года входит в нацпроект «Инфраструктура для жизни». По информации инициативных жителей Колтушей, опубликованной во «Вконтакте», в прошлом году в городском поселении проводилось голосование за выбор территории для благоустройства. Из 3990 жителей Колтушей 3357 человек проголосовали за создание общественного пространства на Верхней улице. Как сказала «Ъ-СПб» депутат от фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Ленобласти Ольга Ковальчук, Старая была раньше деревней и выглядела соответствующим образом, в ней не было пространства для нормального жизнеобеспечения жителей. Граждане давно обращались к властям о необходимости создания в поселении зоны отдыха. Когда такое место в Колтушах наконец появится, главное — чтобы оно не превратилось в место, которое люди будут использовать как парковку для автомобилей, отметила депутат.

В 2024 году за проекты благоустройства в своих поселениях на этапе голосования высказались почти 200 тыс. жителей региона, в позапрошлом году проголосовавших было 86 тыс. человек. Всего в прошлом году в Ленобласти по федеральному проекту было благоустроено 114 общественных пространств, в этом году запланировано 97 таких пространств. В начале года правительство региона сообщало, что для реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» муниципалитетам направлено 1,26 млрд рублей, 70% из которых составляют средства регионального бюджета.

Александра Тен