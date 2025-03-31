В станице Тбилисской начали реконструкцию сквера по нацпроекту

В станице Тбилисской Краснодарского края начались работы по благоустройству сквера на ул. Элеваторной. Проект реализуется в рамках национальной программы «Инфраструктура для жизни», сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Специалисты приступили к расчистке территории площадью более четырех тыс. кв м, демонтажу старого покрытия и конструкций. «В ближайшее время начнется установка бортовых камней и обустройство пешеходных дорожек»,— отметил врио министра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Вячеслав Шапошник.

Проект предусматривает создание прогулочных зон, модернизацию системы освещения, монтаж детской игровой площадки и малых архитектурных форм. Завершающим этапом станет озеленение территории: высадка растений, формирование газонов и цветников.

В 2025 году на территории Краснодарского края запланировано благоустройство более 100 общественных пространств, включая парки, скверы и набережные.

Анна Гречко