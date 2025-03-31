В Новокубанском районе открыли корпус начальной школы на 250 мест

В поселке Глубоком Новокубанского района открыли новый корпус начальной школы №13 на 250 мест. Об этом в своем Telegram-канале сообщила вице-губернатор региона Анна Минькова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Проект реализован в рамках региональной программы «Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения». Финансирование строительства составило около 600 млн руб.

В дополнение к современным учебным классам в здании оборудованы актовый зал, пищеблок, специализированные кабинеты для занятий музыкой и искусством, а также театральная студия.

Согласно планам региональных властей, до конца 2025 года на Кубани построят еще 21 детский сад и 12 школ.

Анна Гречко