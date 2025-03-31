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Администрация Рыбинска просит Минобороны передать городу здание военкомата

Администрация Рыбинска направила ходатайство Министерству обороны РФ о передаче разрушающегося здания военкомата в собственность города. Об этом сообщает портал Yarnews.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Военкомат находится на улице Карякинской, здание нуждается в капитальном ремонте. Но находится в собственности Министерства обороны, в связи с этим администрация и направила ходатайство. Ответа пока не поступило.

Как ранее сообщалось, для размещения военкомата выбрано другое здание — бывший опорный пункт полиции на Ворошилова. Сейчас там проходит ремонт.

Алла Чижова