Администрация Рыбинска просит Минобороны передать городу здание военкомата

Администрация Рыбинска направила ходатайство Министерству обороны РФ о передаче разрушающегося здания военкомата в собственность города. Об этом сообщает портал Yarnews.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: соцсети Фото: соцсети

Военкомат находится на улице Карякинской, здание нуждается в капитальном ремонте. Но находится в собственности Министерства обороны, в связи с этим администрация и направила ходатайство. Ответа пока не поступило.

Как ранее сообщалось, для размещения военкомата выбрано другое здание — бывший опорный пункт полиции на Ворошилова. Сейчас там проходит ремонт.

Алла Чижова