В Краснодаре высадили более 1,6 тысячи растений с начала года

С начала 2025 года в Краснодаре высадили более 1,6 тыс. растений по программе компенсационного озеленения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Евгений Наумов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Как отметил мэр, всего в краевой столице высадили 667 деревьев и около 1 тыс. кустарников. Средства на посадки поступают из фонда, куда направляются платежи за порубочные билеты при удалении мешающих строительству зеленых насаждений.

Среди прочего, в городе появились 534 лиственных дерева, в числе которых — клены, липы, боярышник и платаны, а также 133 хвойных дерева, включая ели и сосны. Дополнительно высажены 15 можжевельников и 946 кустарников — бирючины, пираканты и спиреи.

Новые насаждения размещены на улицах Айвазовского, Невкипелого, Калинина, 40-летия Победы, Российской, Ростовском шоссе, Ставропольской, Московской и других. Озеленение проведено во всех округах кубанской столицы.

Глава города также подчеркнул, что в рамках благоустройства по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» сквер им. Чепеги и Шаляпинский бульвар будут дополнительно озеленены 3,4 тыс. саженцами. В планах городских властей — благоустройство 211 территорий и высадка 300 тыс. однолетних цветов.

Анна Гречко