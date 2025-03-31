Посла ФРГ вызвали в МИД Азербайджана из-за публикации Штайнмайера о Карабахе

Посла Германии в Баку Ральфа Хорлеманна вызвали в МИД Азербайджана, где ему выразили решительный протест из-за публикации президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера с флагом ныне не существующей Нагорно-Карабахской республики (НКР). Азербайджанские власти расценили этот шаг как «открытую политическую провокацию».

«Хотя в посте упоминались армянские жители карабахского региона, пренебрежение правами более миллиона азербайджанцев, которые были насильственно перемещены с ранее оккупированных территорий Азербайджана и Армении, является еще одним свидетельством предвзятого отношения к Азербайджану»,— говорится в сообщении МИД Азербайджана.

Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл с рабочим визитом в Ереван сегодня, 31 марта. В соцсети Instagram (принадлежит экстремистской и запрещенной в РФ Meta) он опубликовал несколько Stories, связанных с историей Армении, в том числе — армяно-азербайджанским конфликтом. В одной из публикаций он опубликовал флаг прекратившей существование НКР и сопроводил его подписью: «Конфликт возник из-за Нагорного Карабаха. По международному праву он принадлежит Азербайджану, но населен преимущественно армянами». Позднее эта Stories была удалена.

Лусине Баласян