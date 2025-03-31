Экс-глава Балтая отдал ремонт тротуаров компании депутата и пойдет под суд

Прокуратура Балтайского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главы районной администрации Александра Грунова. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ) при организации ремонта тротуаров в районном центре.

Александр Грунов возглавлял администрацию Балтайского района Саратовской области с декабря 2018-го, в конце июля 2024 года губернатор Роман Бусаргин отрешил его от должности без указания причин. Отставку господин Грунов не комментировал.

Согласно материалам дела, в 2021 году обвиняемый «заключил с коммерческой организацией муниципальные контракты на строительно-монтажные работы по благоустройству тротуаров на сумму 10 млн руб.», сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. Фигурант находится под подпиской о невыезде.

Согласно данным с ЕИС «Закупки», в августе и сентябре 2021 года районные власти заключили два контракта на ремонт тротуаров с балтайским ООО «Скорпион». Заявки компании стали единственными, поступившими на каждый из тендеров, таким образом юрлицо получило оба подряда, стоимость каждого составила 10 млн руб. Совокупно «Скорпион» отремонтировало 13 тротуаров, уложив чуть менее 4,3 тыс. погонных метра асфальта. Работы были выполнены в срок, претензий к качеству у заказчика не было.

«Подрядчик не в полном объеме выполнил работы»,— утверждают в прокуратуре. По данным надзора, пятисотметровый тротуар остался не заасфальтированным. Также правоохранители недосчитались 800 м бордюрного камня. «Причиненный муниципальному бюджету ущерб превысил 1,2 млн руб.»,— сообщили в надзорном ведомстве.

ООО «Скорпион» зарегистрировано в селе Садовка Балтайского района в 2019 году. По 18% компании принадлежит Анне Гуменюк, Алексею Елистратову, Ларисе Сахаровой и Валерию Панкратову. Еще 28% в уставном капитале владеет бывший депутат собрания Балтайского муниципального района Владимир Панкратов («Единая Россия»). По данным rusprofile, в 2024 году оборот компании составил 20 млн руб., а чистая прибыль — 3,3 млн. ООО «Скорпион» выступило поставщиком в 12 государственных и муниципальных контрактах на сумму почти 41,5 млн руб., из которых почти 40 получены от администрации Балтайского района в рамках десяти договоров.

И Александр Грунов, и Владимир Панкратов для комментариев оказались недоступны. Признал ли фигурант вину не сообщается. Уголовное дело о злоупотреблении рассмотрит Базарно-Карабулакский районный суд Саратовской области.

Никита Маркелов