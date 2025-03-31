Словакия получит €101 млн из фондов ЕС на энергетические проекты на Украине

Словакия получит €101 млн из фондов Евросоюза на реализацию энергетических проектов на Украине. Об этом сегодня, 31 марта, заявил глава МИД Словакии Юрай Бланар.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрай Бланар

Фото: ТАСС Юрай Бланар

Фото: ТАСС

«Министерство иностранных и европейских дел Словацкой Республики, а также подведомственное ему Словацкое агентство международного сотрудничества в целях развития подали заявку на получение пакета в размере €101 млн, который должен пойти на проекты, определенные нами в рамках взаимной договоренности между словацким и украинским правительствами»,— приводит слова Юрая Бланара государственное информагентство Словакии TASR.

По словам главы словацкого МИДа, Словакия оказалась среди восьми участников, чьи заявки на получение средств из фондов ЕС были одобрены.

В октябре 2024 года словацкие власти одобрили участие словацких компаний в проектах по восстановлению Украины. Речь идет о реконструкции электросетей, строительстве железнодорожных путей.

О текущей ситуации с поставками газа — в материале «Ъ» «"Турецкий" потек в Словакию».

Анастасия Домбицкая