Словакия получит €101 млн из фондов ЕС на энергетические проекты на Украине
Словакия получит €101 млн из фондов Евросоюза на реализацию энергетических проектов на Украине. Об этом сегодня, 31 марта, заявил глава МИД Словакии Юрай Бланар.
Юрай Бланар
Фото: ТАСС
«Министерство иностранных и европейских дел Словацкой Республики, а также подведомственное ему Словацкое агентство международного сотрудничества в целях развития подали заявку на получение пакета в размере €101 млн, который должен пойти на проекты, определенные нами в рамках взаимной договоренности между словацким и украинским правительствами»,— приводит слова Юрая Бланара государственное информагентство Словакии TASR.
По словам главы словацкого МИДа, Словакия оказалась среди восьми участников, чьи заявки на получение средств из фондов ЕС были одобрены.
В октябре 2024 года словацкие власти одобрили участие словацких компаний в проектах по восстановлению Украины. Речь идет о реконструкции электросетей, строительстве железнодорожных путей.
О текущей ситуации с поставками газа — в материале «Ъ» «"Турецкий" потек в Словакию».