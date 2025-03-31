В Сириусе выявили более 150 нарушений ПДД за неделю

Сотрудники Госавтоинспекции федеральной территории Сириус выявили 152 нарушения ПДД за прошедшую неделю. Об этом сообщает пресс-служба ведомства ФТ в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Сотрудники Госавтоинспекции выявили 12 случаев несоблюдения требований дорожной разметки при поворотах налево или разворотах, 28 фактов стоянки под запрещающими знаками, два эпизода парковки на местах для инвалидов, 10 нарушений за остановку на пешеходных переходах и 12 — на остановках общественного транспорта. Еще 17 автомобилистов припарковались с созданием помех для движения других транспортных средств.

Инспекторы эвакуировали 80 автомобилей, владельцы которых не находились рядом с неправильно припаркованными машинами.

Шесть водителей управляли транспортными средствами без соответствующего права, один — после лишения водительских прав. Восемь автомобилистов не имели полиса ОСАГО.

Зафиксирован случай управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, еще один водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования.

Среди нарушителей оказались 15 таксистов. За отчетный период в Сириусе произошло 14 аварий. Пострадавших нет.

Мария Удовик