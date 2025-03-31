Жительница Новороссийска попала под фуру на улице Васенко

Водитель большегруза в Новороссийске сбил в зоне видимости пешеходного перехода местную жительницу. Пенсионерка переходила дорогу в неустановленном месте, сообщила в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Новороссийска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Дорожно-транспортное происшествие произошло 30 марта на ул. Васенко. По предварительным данным, 39-летний водитель большегрузного автомобиля Volvo с полуприцепом совершил наезд на 61-летнюю местную жительницу, которая в результате аварии была госпитализирована с травмами.

Всего за выходные на дорогах Краснодарского края было зафиксировано 39 ДТП, в которых семь человек погибли, 40 получили травмы. В частности, в крае произошло 10 наездов на пешеходов, в результате которых два человека погибли, восемь были травмированы.

Ранее, 29 марта, погиб 36-летний водитель автомобиля, вышедший из транспорта, чтобы выставить знак аварийной остановки. Сотрудники Госавтоинспекции Новороссийска выясняют обстоятельства ДТП и напоминают водителям о необходимости использования световозвращающих жилетов.

Алена Воробьева