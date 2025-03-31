В Екатеринбурге произошел прорыв водопровода на улице Крауля

На улице Крауля в Екатеринбурге произошел прорыв водопровода диаметром 900 мм, сообщили в пресс-службе «Водоканала».

Коммунальная авария произошла в районе дома №179. Вода вырывалась из-под земли фонтаном и затопила улицу Крауля на участке строительных работ. В «Водоканале» уточнили, что водовод был поврежден строителями.

«На данный момент произведено общее понижение давление ХВС на указанном участке аварии. Примерно в течение 2 часов холодное водоснабжение должно восстановиться в штатном режиме»,— сообщили в пресс-службе «Водоканала».

Полина Щуцкая