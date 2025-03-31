Кунгурский округ может возглавить топ-менеджер ракетного завода

Краевые власти рассматривают кандидатуру Сергея Толчина в качестве главы Кунгурского муниципального округа, сообщает краевая газета «Звезда». Сейчас господин Толчин работает на АО «Протон-ПМ» и руководит проектом по созданию технополиса «Новый Звездный». Напомним, «Протон-ПМ» специализируется на ракетном двигателестроении и входит в структуру АО «НПО «Энергомаш». Господин Толчин работает на «Протон-ПМ» с 2011 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ВК "ТОС Нвые Ляды" Фото: ВК "ТОС Нвые Ляды"

Сергей Толчин в 1997 году окончил Пермский государственный университет по специальности - биология. С 1997 по 2005 года работал заместителем начальника отдела охраны окружающей среды ФГУ «Уральский государственный научно-исследовательский институт региональных экологических проблем». В 2005-2006 годах занимал должность главного специалиста департамента промышленности и природопользования администрации Пермской области. В 2006 - 2007 годах - начальник отдела, заместитель начальника департамента промышленной политики, инвестиций и предпринимательства администрации города Перми. В 2008 году - начальник департамента промышленной политики, с 2009 года работал в министерстве промышленности Пермского края.

Напомним, должность главы Кунгурского округа стала вакантной после ухода Вадима Лысанова, который возглавлял муниципалитет с 2020 года. Сейчас в округе проводится конкурс на замещение должности главы.