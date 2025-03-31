Жилые кварталы в Тракторозаводском районе Челябинска планируют отдать под КРТ

Администрация Челябинска планирует отдать под реновацию участок с жилыми многоквартирными домами в границах улиц Бажова, Котина, Героев Танкограда и Культуры в Тракторозаводском районе. Проект распоряжения «О комплексном развитии территории жилой застройки» опубликован на официальном сайте мэрии.

Согласно проекту документа, КРТ осуществляется по инициативе органа местного самоуправления посредством проведения аукциона на право заключения договора о комплексном развитии территории.

Общая площадь участка составляет 9,25 га. Будущий застройщик должен возвести здесь жилье и другие объекты капитального строительства общей площадью не менее 155,4 тыс. кв. м. Сейчас на этом участке расположены два детских сада, МКУ «Центр обеспечения деятельности образовательных организаций Челябинска», спортшкола №13 по гандболу и многоквартирные жилые дома, в основном двухэтажные, 27 из них определены под снос.

Предельный срок реализации решения о комплексном развитии территории жилой застройки— не более 10 лет с момента заключения договора.