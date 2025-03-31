Инвестиции дороже денег

Несмотря на то, что ключевая ставка по-прежнему остается на высоком уровне, инвесторы продолжают активно вкладывать средства в коммерческую недвижимость с целью сохранения капитала на фоне высокой инфляции. Также определенную роль в развитии этого рынка играют ограниченные возможности инвестирования средств за пределами страны. Так, по итогам прошлого года общий объем инвестиций в коммерческую недвижимость в обеих столицах достиг исторического максимума.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Добрышев Фото: Сергей Добрышев

В рамках диверсификации портфеля инвесторы рассматривают различные сегменты в зависимости от целей и порога входа. По мнению экспертов, наиболее привлекательным инвестинструментом в 2024 году стала офисная недвижимость. Это связано с высоким потенциалом роста ставок аренды и дефицитом вакантных площадей. Впрочем, порог входа в этот сегмент высок, поскольку для офисов класса А обязательным условием является то, что здание принадлежит одному собственнику, а для класса В+ допускается продажа только этажами, но не отдельными офисами. Вместе с тем в Москве офисы в качественных высококлассных новых бизнес-центрах могут продаваться и от 30 кв. м, однако в Петербурге таких примеров пока нет.

Складские комплексы также остаются в сфере инвестиционных интересов. Причины те же: низкая вакансия, растущие арендные ставки и стабильная доходность. Так, более 60% валового объема ввода качественной складской недвижимости в Петербурге в 2024 году пришлось на спекулятивные объекты.

Сегмент апартаментов в Северной столице, в свою очередь, толкают вперед восстановление туристического потока и потенциал для его дальнейшего роста в связи с наступлением гипотетического «потепления». Это наиболее понятный для непрофессиональных инвесторов инструмент, поскольку требует меньших по сравнению с альтернативными сегментами вложений. Кроме того, как отмечают профессионалы рынка, он выигрывает за счет сервиса и более гибких условий аренды без залогов и дополнительных обязательств.

Мария Кузнецова, редактор Guide «Доходная недвижимость»