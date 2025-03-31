Глава СКР хочет знать, почему нарушают права инвалида-колясочника под Саратовом

Начальник саратовского следственного управления Дмитрий Костин доложит о промежуточных результатах процессуальной проверки по обращению о нарушении прав инвалида-колясочника на доступную среду в п. Коминтерн. Об этом сообщает инфоцентр СКР.

Дмитрий Костин также доложит о принятом по итогам проверочных мероприятий решении. Соответствующее поручение дал глава СК РФ Александр Бастрыкин. Исполнение поручения и ход проверки находятся на контроле в центральном аппарате ведомства.

Ранее стало известно о нарушении прав пенсионерки, которая является инвалидом-колясочником и проживает в многоквартирном доме по ул. Тепличной в указанном поселке. Отмечается, что территория близ здания не благоустроена, грунтовое полотно подъездной дороги размывает во время осадков. Из-за этого у пожилой женщины нет возможности выйти из дома.

В обращении к инфоцентру СКР также сказано, что спецтранспорт, включая машины «скорой», не может проехать к многоквартирному дому. Несмотря на неоднократные обращения в компетентные органы, ситуация не сдвигается с мертвой точки.

Павел Фролов