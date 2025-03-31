Полиция выясняет обстоятельства гибели водителя около саратовской Ястребовки

В Марксовском районе Саратовской области в ДТП погиб водитель отечественного автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Согласно предварительным сведениям, дорожная авария произошла в 15:05 сегодня, в понедельник, близ с. Ястребовка. Там столкнулись машины «Лада Гранта», за рулем которой находился мужчина 1937 года рождения, и «ГАЗель», которой управлял мужчина 2001 года рождения.

В ДТП погиб водитель «Гранты», пассажира этого автомобиля, мужчину 1989 года рождения, отвезли в медучреждение. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства случившегося.

Павел Фролов