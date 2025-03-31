Главе СКР доложат о необеспечении ребенка-инвалида лекарством под Волгоградом

Руководитель волгоградского следственного управления Василий Семенов доложит о промежуточных результатах процессуальной проверки по обращению о необеспечении ребенка-инвалида жизненно необходимым лекарством в с. Кондраши. Об этом сообщает инфоцентр СКР.

Василию Семенову также предстоит доложить о принятом по итогам проверочных мероприятий решении. Соответствующее поручение, исполнение которого находится на контроле в центральном аппарате ведомства, дал глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Ранее жительница указанного села в Волгоградской области в обращении к господину Бастрыкину рассказала, что ее 12-летнему сыну, являющемуся инвалидом, требуется бесперебойный прием жизненно необходимого лекарства. При этом ребенок не получает медикамент вот уже три месяца. Заявительница неоднократно обращалась в профильные структуры, но безрезультатно.

Павел Фролов