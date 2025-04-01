«Я человек подчиненный — актриса, работник из сферы обслуживания»

1 апреля 1965 года родилась народная артистка РФ Ольга Дроздова. В 1989 году она была принята в труппу «Современника», в 1994 году вышла замуж за Дмитрия Певцова, а в 2001-м получила приз фестиваля детективных фильмов за роль в сериале «Бандитский Петербург». На счету а актрисы более 40 ролей в кино и театре. В 2021 году, спустя 30 лет она покинула «Современник» и объявила о завершении актерской карьеры. Кадры творческих будней — в фотогалерее «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Награждение орденом Дружбы на праздновании 50-летнего юбилея театра «Современник», 2006 год Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото С мужем, актером Дмитрием Певцовым (слева) и Василием Мищенко на премьере короткометражного фильма Гарика Сукачева «Помнишь» в Доме Кино, 2021 год Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор / купить фото С сыном Елисеем и мэром Москвы Сергеем Собяниным на «воскреснике» в парке Горького, 2012 год Фото: Коммерсантъ / Вячеслав Прокофьев / купить фото С актрисой Аликой Смеховой на вечеринке по поводу приезда британского дизайнера Патрика Кокса в торговом комплексе «Крокус Сити Молл», 2003 год Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото С сыном Елисеем на премьере фильма «Он + Она» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь», 2024 год Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости Актер Дмитрий Певцовым с женой Ольгой Дроздовой на XXVIII Московском международном кинофестивале, 2006 год Фото: Наталья Колесникова / PhotoXPress С мужем, актером Дмитрием Певцовым, 2002 год Фото: Лиза Ларина / PhotoXpress У здания театра «Современник», 1992 год Фото: Андрей Голованов / PhotoXpress На фотосессии, 2003 год Фото: Екатерина Цветкова / PhotoXpress На фестивале телевизионного художественного кино «Сполохи», 2003 год Фото: Сергей Иванов / PhotoXPress На фестивале «Черешневый лес» в Москве, 2006 год Фото: PhotoXpress На Красной площади, 2008 год Фото: PhotoXpress На пресс-конференции певца Гарика Сукачева, посвященной премьере спектакля «Анархия» и концерту в клубе Arena Moscow, 2011 год Фото: Сергей Беляков / PhotoXpress На сцене «Современника» в спектакле «Джентльменъ» (постановка Евгения Каменьковича), 2010 год Фото: PhotoXpress С актерами Владиславом Ветровым (слева) и Сергеем Юшкевичем в спектакле «Бог резни», 2009 год Фото: Екатерина Цветкова / PhotoXpress Следующая фотография 1 / 15 Награждение орденом Дружбы на праздновании 50-летнего юбилея театра «Современник», 2006 год Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото С мужем, актером Дмитрием Певцовым (слева) и Василием Мищенко на премьере короткометражного фильма Гарика Сукачева «Помнишь» в Доме Кино, 2021 год Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор / купить фото С сыном Елисеем и мэром Москвы Сергеем Собяниным на «воскреснике» в парке Горького, 2012 год Фото: Коммерсантъ / Вячеслав Прокофьев / купить фото С актрисой Аликой Смеховой на вечеринке по поводу приезда британского дизайнера Патрика Кокса в торговом комплексе «Крокус Сити Молл», 2003 год Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото С сыном Елисеем на премьере фильма «Он + Она» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь», 2024 год Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости Актер Дмитрий Певцовым с женой Ольгой Дроздовой на XXVIII Московском международном кинофестивале, 2006 год Фото: Наталья Колесникова / PhotoXPress С мужем, актером Дмитрием Певцовым, 2002 год Фото: Лиза Ларина / PhotoXpress У здания театра «Современник», 1992 год Фото: Андрей Голованов / PhotoXpress На фотосессии, 2003 год Фото: Екатерина Цветкова / PhotoXpress На фестивале телевизионного художественного кино «Сполохи», 2003 год Фото: Сергей Иванов / PhotoXPress На фестивале «Черешневый лес» в Москве, 2006 год Фото: PhotoXpress На Красной площади, 2008 год Фото: PhotoXpress На пресс-конференции певца Гарика Сукачева, посвященной премьере спектакля «Анархия» и концерту в клубе Arena Moscow, 2011 год Фото: Сергей Беляков / PhotoXpress На сцене «Современника» в спектакле «Джентльменъ» (постановка Евгения Каменьковича), 2010 год Фото: PhotoXpress С актерами Владиславом Ветровым (слева) и Сергеем Юшкевичем в спектакле «Бог резни», 2009 год Фото: Екатерина Цветкова / PhotoXpress