«Я человек подчиненный — актриса, работник из сферы обслуживания»
Ольге Дроздовой — 60
1 апреля 1965 года родилась народная артистка РФ Ольга Дроздова. В 1989 году она была принята в труппу «Современника», в 1994 году вышла замуж за Дмитрия Певцова, а в 2001-м получила приз фестиваля детективных фильмов за роль в сериале «Бандитский Петербург». На счету а актрисы более 40 ролей в кино и театре. В 2021 году, спустя 30 лет она покинула «Современник» и объявила о завершении актерской карьеры. Кадры творческих будней — в фотогалерее «Ъ».
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