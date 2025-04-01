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«Я человек подчиненный — актриса, работник из сферы обслуживания»

Ольге Дроздовой — 60

1 апреля 1965 года родилась народная артистка РФ Ольга Дроздова. В 1989 году она была принята в труппу «Современника», в 1994 году вышла замуж за Дмитрия Певцова, а в 2001-м получила приз фестиваля детективных фильмов за роль в сериале «Бандитский Петербург». На счету а актрисы более 40 ролей в кино и театре. В 2021 году, спустя 30 лет она покинула «Современник» и объявила о завершении актерской карьеры. Кадры творческих будней — в фотогалерее «Ъ».

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Награждение орденом Дружбы на праздновании 50-летнего юбилея театра «Современник», 2006 год

Награждение орденом Дружбы на праздновании 50-летнего юбилея театра «Современник», 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

С мужем, актером Дмитрием Певцовым (слева) и Василием Мищенко на премьере короткометражного фильма Гарика Сукачева «Помнишь» в Доме Кино, 2021 год

С мужем, актером Дмитрием Певцовым (слева) и Василием Мищенко на премьере короткометражного фильма Гарика Сукачева «Помнишь» в Доме Кино, 2021 год

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

С сыном Елисеем и мэром Москвы Сергеем Собяниным на «воскреснике» в парке Горького, 2012 год

С сыном Елисеем и мэром Москвы Сергеем Собяниным на «воскреснике» в парке Горького, 2012 год

Фото: Коммерсантъ / Вячеслав Прокофьев  /  купить фото

С актрисой Аликой Смеховой на вечеринке по поводу приезда британского дизайнера Патрика Кокса в торговом комплексе «Крокус Сити Молл», 2003 год

С актрисой Аликой Смеховой на вечеринке по поводу приезда британского дизайнера Патрика Кокса в торговом комплексе «Крокус Сити Молл», 2003 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

С сыном Елисеем на премьере фильма «Он + Она» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь», 2024 год

С сыном Елисеем на премьере фильма «Он + Она» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь», 2024 год

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Актер Дмитрий Певцовым с женой Ольгой Дроздовой на XXVIII Московском международном кинофестивале, 2006 год

Актер Дмитрий Певцовым с женой Ольгой Дроздовой на XXVIII Московском международном кинофестивале, 2006 год

Фото: Наталья Колесникова / PhotoXPress

С мужем, актером Дмитрием Певцовым, 2002 год

С мужем, актером Дмитрием Певцовым, 2002 год

Фото: Лиза Ларина / PhotoXpress

У здания театра «Современник», 1992 год

У здания театра «Современник», 1992 год

Фото: Андрей Голованов / PhotoXpress

На фотосессии, 2003 год

На фотосессии, 2003 год

Фото: Екатерина Цветкова / PhotoXpress

На фестивале телевизионного художественного кино «Сполохи», 2003 год

На фестивале телевизионного художественного кино «Сполохи», 2003 год

Фото: Сергей Иванов / PhotoXPress

На фестивале «Черешневый лес» в Москве, 2006 год

На фестивале «Черешневый лес» в Москве, 2006 год

Фото: PhotoXpress

На Красной площади, 2008 год

На Красной площади, 2008 год

Фото: PhotoXpress

На пресс-конференции певца Гарика Сукачева, посвященной премьере спектакля «Анархия» и концерту в клубе Arena Moscow, 2011 год

На пресс-конференции певца Гарика Сукачева, посвященной премьере спектакля «Анархия» и концерту в клубе Arena Moscow, 2011 год

Фото: Сергей Беляков / PhotoXpress

На сцене «Современника» в спектакле «Джентльменъ» (постановка Евгения Каменьковича), 2010 год

На сцене «Современника» в спектакле «Джентльменъ» (постановка Евгения Каменьковича), 2010 год

Фото: PhotoXpress

С актерами Владиславом Ветровым (слева) и Сергеем Юшкевичем в спектакле «Бог резни», 2009 год

С актерами Владиславом Ветровым (слева) и Сергеем Юшкевичем в спектакле «Бог резни», 2009 год

Фото: Екатерина Цветкова / PhotoXpress

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Награждение орденом Дружбы на праздновании 50-летнего юбилея театра «Современник», 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

С мужем, актером Дмитрием Певцовым (слева) и Василием Мищенко на премьере короткометражного фильма Гарика Сукачева «Помнишь» в Доме Кино, 2021 год

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

С сыном Елисеем и мэром Москвы Сергеем Собяниным на «воскреснике» в парке Горького, 2012 год

Фото: Коммерсантъ / Вячеслав Прокофьев  /  купить фото

С актрисой Аликой Смеховой на вечеринке по поводу приезда британского дизайнера Патрика Кокса в торговом комплексе «Крокус Сити Молл», 2003 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

С сыном Елисеем на премьере фильма «Он + Она» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь», 2024 год

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Актер Дмитрий Певцовым с женой Ольгой Дроздовой на XXVIII Московском международном кинофестивале, 2006 год

Фото: Наталья Колесникова / PhotoXPress

С мужем, актером Дмитрием Певцовым, 2002 год

Фото: Лиза Ларина / PhotoXpress

У здания театра «Современник», 1992 год

Фото: Андрей Голованов / PhotoXpress

На фотосессии, 2003 год

Фото: Екатерина Цветкова / PhotoXpress

На фестивале телевизионного художественного кино «Сполохи», 2003 год

Фото: Сергей Иванов / PhotoXPress

На фестивале «Черешневый лес» в Москве, 2006 год

Фото: PhotoXpress

На Красной площади, 2008 год

Фото: PhotoXpress

На пресс-конференции певца Гарика Сукачева, посвященной премьере спектакля «Анархия» и концерту в клубе Arena Moscow, 2011 год

Фото: Сергей Беляков / PhotoXpress

На сцене «Современника» в спектакле «Джентльменъ» (постановка Евгения Каменьковича), 2010 год

Фото: PhotoXpress

С актерами Владиславом Ветровым (слева) и Сергеем Юшкевичем в спектакле «Бог резни», 2009 год

Фото: Екатерина Цветкова / PhotoXpress

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