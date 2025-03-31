Бастрыкин взял на контроль решение жилищного вопроса сироты из Ставрополья

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела, связанного с нарушением жилищных прав сироты из Ставропольского края. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Обращение девушки, состоящей в специализированной очереди на жилье с 2021 года, было размещено в комментариях к аккаунту Александра Бастрыкина «ВКонтакте». Несмотря на наличие судебного решения, которое вступило в законную силу, меры для реализации ее прав не принимаются.

Ранее Бастрыкин уже давал поручения по этому делу. В настоящее время уголовное дело расследуется в Следственном управлении СК России по Ставропольскому краю, где заявительница признана потерпевшей. Исполнение нового поручения поручено и.о. руководителя управления Владимиру Хорольскому. Контроль за исполнением поручения будет осуществляться в центральном аппарате ведомства.

Николай Аксенов