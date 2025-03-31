«Азот» вложил в охрану окружающей среды 980 млн рублей

Филиал «Азот» АО «ОХК «Уралхим» подвел итоги реализации экологических мероприятий в 2024 году. Общие расходы и инвестиции на охрану окружающей среды за отчетный период составили 980 млн руб.

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В 2024 году «Азот» традиционно уделял внимание вопросам сокращения потребления природных ресурсов: воды и природного газа. Среди ключевых проектов — замена водовода «Северный» и техническое перевооружение установки обессоливания воды в цехе пароводоснабжения и технологических коммуникаций.

Водовод «Северный» построен 90 лет назад в подземном тоннеле. Вода от водозабора по реке Кама поступает на «Азот» и ТЭЦ. Было принято решение построить новый водовод на поверхности. Реализация подразумевала замену существующих магистральных трубопроводов промышленного водоснабжения для большей части потребителей филиала «Азот». На реализацию проекта в 2024 году было направлено 494,5 млн руб.

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Другой масштабный проект — техническое перевооружение установки обессоливания воды в цехе пароводоснабжения и технологических коммуникаций. Общий объем финансирования — более 1,4 млрд руб., в 2024 году освоено 421 млн руб. По итогам 2024 года работы выполнены на 80%. Мероприятия по модернизации планируется завершить в 2026 году.

В 2024 году были обустроены 5 контейнерных площадок. В рамках проведения остановочных ремонтов были заменены катализаторы АВК-10 в цехах нитрит-нитратных солей, крепкой азотной кислоты и приобретен катализатор для замены в цехе №5. Расходы по замене и приобретению составили 14,4 млн руб. Стартовал проект по установке системы автоматического контроля выбросов в атмосферный воздух на агрегате аммиака №1.

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Филиал «Азот» регулярно принимает активное участие и в городских экологических мероприятиях. С 2018 года на предприятии, согласно природоохранному законодательству, ведется работа по раздельному сбору бумаги и картона. Для этой цели на предприятии установлено 57 контейнеров. С 2022 года ведется раздельное накопление отходов пластика. В 2024 году закуплено 32 контейнера для накопления отходов пластиковой тары.

Оксана Таланкина, заместитель главного инженера филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» по экологии - начальник отдела:

Филиал «Азот» не только вкладывает значительные средства в охрану окружающей среды, но и осуществляет ряд масштабных проектов. Мы уверены, что каждый шаг, который мы предпринимаем сегодня, создает основу для экологически чистого будущего завтрашнего дня.

Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Березники