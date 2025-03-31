Следствие начало проверку после обнаружения тела в спорткомплексе Саратова
Следственный отдел по Фрунзенскому району Саратова приступил к проверке по факту смерти мужчины в спортивном комплексе областного центра. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.
Согласно предварительным сведениям, тело мужчины без признаков жизни нашли в бассейне спортивного комплекса. Произошло это сегодня, в понедельник.
Следствие выясняет все обстоятельства случившегося. Специалистам предстоит установить личность погибшего.