Следствие начало проверку после обнаружения тела в спорткомплексе Саратова

Следственный отдел по Фрунзенскому району Саратова приступил к проверке по факту смерти мужчины в спортивном комплексе областного центра. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

Согласно предварительным сведениям, тело мужчины без признаков жизни нашли в бассейне спортивного комплекса. Произошло это сегодня, в понедельник.

Следствие выясняет все обстоятельства случившегося. Специалистам предстоит установить личность погибшего.

Павел Фролов