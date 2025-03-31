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Следствие начало проверку после обнаружения тела в спорткомплексе Саратова

Следственный отдел по Фрунзенскому району Саратова приступил к проверке по факту смерти мужчины в спортивном комплексе областного центра. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

Согласно предварительным сведениям, тело мужчины без признаков жизни нашли в бассейне спортивного комплекса. Произошло это сегодня, в понедельник.

Следствие выясняет все обстоятельства случившегося. Специалистам предстоит установить личность погибшего.

Павел Фролов