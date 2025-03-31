Чистая прибыль автохолдинга «Ключавто» в 2024 года сократилась в три раза

По итогам 2024 года чистая прибыль автохолдинга «Ключавто» сократилась в три раза — с 3,9 млрд до 1,3 млрд руб., свидетельствуют данные системы «СПАРК-Интерфакс». Выручка компании уменьшилась в два раза, до 24,2 млрд руб. (в 2023 году она составляла 52,1 млрд руб.).

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В компании по запросу «Ъ-Кубань» финансовые итоги года не прокомментировали.

ООО «ГК СБСВ-Ключавто» основано в 2001 году в Горячем Ключе Виктором Сергеевым. Компания выступает официальным дилером 43 автомобильных брендов, насчитывает 70 автоцентра.

В декабре генеральный директор автохолдинга Виктор Сергеев, комментируя результаты работы «Ключавто» в 2024 году, сообщил, что за 11 месяцев продажи новых автомобилей превысили показатели 2023 года и составили более 28 тыс. единиц (+6% к 2023 году). Также автохолдинг показал прирост по выручке в направлении послепродажного обслуживания — +8% год к году.

Наталья Решетняк