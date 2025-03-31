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Глава СК РФ поручил провести проверку информации об агрессивных собаках во дворе дома в Самаре

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Самарской области Александру Воеводину провести процессуальную проверку по обращению о нарушении прав жильцов многоквартирного дома в Самаре. А также доложить об установленных обстоятельствах и о результатах проверки. Об этом сообщает СК России.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По данным ведомства, Александру Бастрыкину поступило обращение о нарушении прав жильцов многоквартирного дома на ул. Физкультурной. Во дворе и на детской площадке обитают бродячие собаки. Они систематически проявляют агрессию в отношении граждан, включая несовершеннолетних. Многочисленные обращения жильцов дома результатов не принесли.

Руфия Кутляева