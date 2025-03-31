Погибших на СВО старшего матроса и младшего сержанта похоронили в Удмуртии

Похороны двух участников СВО прошли в районах Удмуртии, сообщают пресс-службы муниципалитетов. В Сюмсинском районе простились со старшим матросом Павлом П. Траурный митинг состоялся в местном доме культуры 31 марта. В Балезинском районе в последний путь проводили младшего сержанта Владимира К.

Похороны прошли со всеми воинскими почестями. Глава Удмуртии Александр Бречалов и руководители муниципалитетов выразили соболезнования родным и близким погибших. Помощь семьям оказывается в полном объеме.