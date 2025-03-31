В Краснодаре завершены основные работы по реставрации статуи «Аврора»

В Краснодаре специалисты завершили основные работы по реставрации исторической статуи «Аврора», которую год назад демонтировали для реконструкции. Об этом сообщает «"КП"-Кубань» со ссылкой на краевое Управление государственной охраны культурного наследия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: kurortkuban.ru Фото: kurortkuban.ru

Для защиты монумента от погодных условий реконструкция проводится в специальном боксе. В ходе работ подрядчики заменили поврежденные листы выколотки, очистили поверхность, восстановили дефектные швы и усилили нижний ярус конструкции алюминиевой полосой. Сейчас ведется грунтовка и покраска статуи акриловым полимером с добавлением алюминия и графита.

Сроки завершения работ и возвращения монумента на постамент не уточняются.

Анна Гречко