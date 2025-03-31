ПСБ рассказал о возможностях платформы «Содружество» для участников Международного движения по финансовой безопасности

За полгода через цифровую платформу «Содружество» к Международному движению по финансовой безопасности присоединились участники из России, Казахстана, Кыргызстана, Белоруссии, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана и других стран.

Участникам Движения независимо от географического положения уже доступны более 300 методических материалов в базе знаний и 150 обучающих курсов, и этот функционал продолжает активно развиваться. Об этом сообщил Максим Лобанов, директор по специальным проектам ПСБ, на третьей учредительной конференции Международного движения по финансовой безопасности.

«Платформа „Содружество“ была выбрана партнером Международного движения по финансовой безопасности, объединяющего молодежь из разных стран. Уже сейчас школьники и студенты со всего мира могут не только проходить обучающие курсы и изучать тематические материалы, но и общаться друг с другом и с экспертами на форуме, использовать сервисы для профориентации и исследовать возможности для профессионального развития. Мы анализируем запросы пользователей-участников Движения и постоянно расширяем контент. Мы ориентируемся на то, чтобы в будущем платформа „Содружество“ стала профессиональной социальной сетью — площадкой для коммуникации молодежи и экспертов со всего мира», — отметил Максим Лобанов.

Платформа «Содружество» была создана ПСБ совместно с Росфинмониторингом, Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга, Физическим институтом имени П.Н. Лебедева РАН и РУДН им. Патриса Лумумбы по поручению президента Владимира Путина. На платформе проходят все этапы Международной олимпиады по финансовой безопасности. Пользователям доступны русский, английский, испанский, португальский и арабский языки. Полный функционал платформы включает базу знаний (300+ материалов), обучающие курсы (150+ курсов, включая экономику, международное право и юриспруденцию), анонсы мероприятий международного уровня, форум для общения участников и сервис «профориентация» (профориентационные тесты и рекомендации специалистов по развитию карьеры). Также с сентября 2024 года платформа «Содружество» объединила участников Международного движения по финансовой безопасности.

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