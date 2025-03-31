«Достижение Джорджа Формана кажется вечным»
Владимир Осипов — о карьере боксеров
Спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов рассказывает, чем Форман отличился на фоне остальных возрастных бойцов.
Фото: Lennox McLendon, File / AP
Профессиональный бокс — это вид спорта, где, казалось бы, ветеранам не место. Молодые, быстрые и дерзкие зачастую царят в ринге. Но даже здесь есть уникальные исключения. Такое бывает редко, но все-таки находятся возрастные бойцы, которые творят историю. Сейчас не хочется говорить о боях, которые больше напоминают шоу, как, например, поединок Майка Тайсона в 58 лет против Джейка Пола или Роя Джонса в 54 года против Энтони Петтиса. Даже бой 60-летнего Сола Мамби за звание чемпиона мира в 2008-м остался в истории просто как возрастной рекорд.
Что же касается настоящих титульных боев за звание чемпиона мира, то здесь вне конкуренции легендарный средневес Бернард Хопкинс. Он не побоялся выйти в ринг против Джо Смита-младшего как претендент в возрасте 51 года и 337 дней. Тот бой Хопкинс проиграл нокаутом, но попытка вошла в историю. Причем, несмотря на это поражение, Хопкинс все равно остается самым возрастным чемпионом мира. Ведь он объединил титулы по разным версиям в 48 лет 1 месяц и 22 дня. И сейчас кажется, что повторить подобное на таком уровне нереально.
Что же касается супертяжелого веса, то здесь тоже отметился боксер, достижение которого кажется вечным, — это Джордж Форман. В 70-е, через пару лет после поражения от Мухаммеда Али в знаменитом противостоянии под названием «Грохот в джунглях», Форман завершил карьеру и вернулся на ринг спустя 10 лет, в 38 лет. А в 1994-м, когда Форману было 45 лет, он стал чемпионом мира, нокаутировав Майкла Мурера и забрав пояса WBA и IBF. Ходят слухи, что Формана боялся сам Тайсон. По словам промоутера Бобби Гудмана, «железный Майк», услышав о возможном противостоянии с Форманом, вскочил и закричал на Дона Кинга, что не хочет иметь дело с этим животным — удар у Джорджа действительно был нечеловеческим.
К сожалению, на прошлой неделе самый возрастной тяжеловес, служивший проповедником, ушел их жизни в возрасте 76 лет.