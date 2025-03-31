«Достижение Джорджа Формана кажется вечным»

Спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов рассказывает, чем Форман отличился на фоне остальных возрастных бойцов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Lennox McLendon, File / AP Фото: Lennox McLendon, File / AP

Профессиональный бокс — это вид спорта, где, казалось бы, ветеранам не место. Молодые, быстрые и дерзкие зачастую царят в ринге. Но даже здесь есть уникальные исключения. Такое бывает редко, но все-таки находятся возрастные бойцы, которые творят историю. Сейчас не хочется говорить о боях, которые больше напоминают шоу, как, например, поединок Майка Тайсона в 58 лет против Джейка Пола или Роя Джонса в 54 года против Энтони Петтиса. Даже бой 60-летнего Сола Мамби за звание чемпиона мира в 2008-м остался в истории просто как возрастной рекорд.

Что же касается настоящих титульных боев за звание чемпиона мира, то здесь вне конкуренции легендарный средневес Бернард Хопкинс. Он не побоялся выйти в ринг против Джо Смита-младшего как претендент в возрасте 51 года и 337 дней. Тот бой Хопкинс проиграл нокаутом, но попытка вошла в историю. Причем, несмотря на это поражение, Хопкинс все равно остается самым возрастным чемпионом мира. Ведь он объединил титулы по разным версиям в 48 лет 1 месяц и 22 дня. И сейчас кажется, что повторить подобное на таком уровне нереально.

Что же касается супертяжелого веса, то здесь тоже отметился боксер, достижение которого кажется вечным, — это Джордж Форман. В 70-е, через пару лет после поражения от Мухаммеда Али в знаменитом противостоянии под названием «Грохот в джунглях», Форман завершил карьеру и вернулся на ринг спустя 10 лет, в 38 лет. А в 1994-м, когда Форману было 45 лет, он стал чемпионом мира, нокаутировав Майкла Мурера и забрав пояса WBA и IBF. Ходят слухи, что Формана боялся сам Тайсон. По словам промоутера Бобби Гудмана, «железный Майк», услышав о возможном противостоянии с Форманом, вскочил и закричал на Дона Кинга, что не хочет иметь дело с этим животным — удар у Джорджа действительно был нечеловеческим.

К сожалению, на прошлой неделе самый возрастной тяжеловес, служивший проповедником, ушел их жизни в возрасте 76 лет.

Фотогалерея Бой Майка Тайсона с Джейком Полом Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Поединок между Майком Тайсоном и Джейком Полом (слева) состоялся в ночь на 16 ноября на стадионе AT&T в Арлингтоне, штат Техас Фото: Reuters «Железный Майк», как еще называют Тайсона, приобрел звездный статус еще в 1980-ые, когда стал самым молодым чемпионом мира в тяжелом весе в возрасте 20 лет Фото: Julio Cortez / AP За свою карьеру Тайсон провел 58 боев, из которых победил в 50 (44 — нокаутом), потерпел шесть поражений. Два его боя признаны несостоявшимися. Официально завершил карьеру в 2005 году Фото: Reuters Джейк Пол — один из самых высокооплачиваемых блогеров по версии американского Forbes. Начал проводить официальные боксерские поединки в 2020 году. В числе его соперников баскетболисты и закончившие карьеру чемпионы MMA Фото: Reuters За четыре года в боксе Джейк Пол провел 11 поединков, из которых победил в 10 (7 — нокаутом), и один проиграл. Сейчас боксер занимает 12-е место в рейтинге США среди тяжеловесов Фото: Julio Cortez / AP Разница в возрасте между соперниками — 31 год (Тайсону 58, Полу — 27), Пол выше на 7 см и имеет преимущество в размахе рук на 13 см. Боксеры совпали только по показателям в весе — по 103 кг у обоих Фото: Reuters Неравным бой был и по части гонорара: в СМИ озвучивались цифры в $40 млн для Пола и $20 млн для Тайсона. Коэффициенты на ставках к началу боя составили 1,3 на Пола и 4,5 на Тайсона Фото: Reuters Поединок прошел по модифицированным правилам: стандартные восемь раундов длились по две минуты, вместо положенных трех, боксеры использовали более безопасные 14-унцивые перчатки Фото: Julio Cortez / AP В начале боя Тайсон старался удерживать инициативу, но уже к третьему раунду она перешла к Полу Фото: Julio Cortez / AP 27-летний тяжеловес поддерживал «сберегающий» стиль своего оппонента, и в концовке боя даже приобнял «Железного Майка» Фото: Reuters Статистика показала тотальное превосходство Пола над Тайсоном по количеству панчей (78 против 18), по джебам (31 против 5) и силовым ударам (47 против 13) Фото: Reuters Бой обошелся без нокаутов, победу единогласным решением судей (80-72, 79-73, 79-73) одержал 27-летний Джейк Пол. Поединок имел официальный статус и его результаты учтутся в общей статистике обоих боксеров Фото: Reuters Возвращение на ринг легенды бокса Тайсона привлекло немало аудитории. На арене AT&T присутствовало более 70 тыс. зрителей, сумма проданных билетов составила $17,8 млн. Из-за притока зрителей обрывалась онлайн-трансляция на Netflix Фото: Reuters Следующая фотография 1 / 13 Поединок между Майком Тайсоном и Джейком Полом (слева) состоялся в ночь на 16 ноября на стадионе AT&T в Арлингтоне, штат Техас Фото: Reuters «Железный Майк», как еще называют Тайсона, приобрел звездный статус еще в 1980-ые, когда стал самым молодым чемпионом мира в тяжелом весе в возрасте 20 лет Фото: Julio Cortez / AP За свою карьеру Тайсон провел 58 боев, из которых победил в 50 (44 — нокаутом), потерпел шесть поражений. Два его боя признаны несостоявшимися. Официально завершил карьеру в 2005 году Фото: Reuters Джейк Пол — один из самых высокооплачиваемых блогеров по версии американского Forbes. Начал проводить официальные боксерские поединки в 2020 году. В числе его соперников баскетболисты и закончившие карьеру чемпионы MMA Фото: Reuters За четыре года в боксе Джейк Пол провел 11 поединков, из которых победил в 10 (7 — нокаутом), и один проиграл. Сейчас боксер занимает 12-е место в рейтинге США среди тяжеловесов Фото: Julio Cortez / AP Разница в возрасте между соперниками — 31 год (Тайсону 58, Полу — 27), Пол выше на 7 см и имеет преимущество в размахе рук на 13 см. Боксеры совпали только по показателям в весе — по 103 кг у обоих Фото: Reuters Неравным бой был и по части гонорара: в СМИ озвучивались цифры в $40 млн для Пола и $20 млн для Тайсона. Коэффициенты на ставках к началу боя составили 1,3 на Пола и 4,5 на Тайсона Фото: Reuters Поединок прошел по модифицированным правилам: стандартные восемь раундов длились по две минуты, вместо положенных трех, боксеры использовали более безопасные 14-унцивые перчатки Фото: Julio Cortez / AP В начале боя Тайсон старался удерживать инициативу, но уже к третьему раунду она перешла к Полу Фото: Julio Cortez / AP 27-летний тяжеловес поддерживал «сберегающий» стиль своего оппонента, и в концовке боя даже приобнял «Железного Майка» Фото: Reuters Статистика показала тотальное превосходство Пола над Тайсоном по количеству панчей (78 против 18), по джебам (31 против 5) и силовым ударам (47 против 13) Фото: Reuters Бой обошелся без нокаутов, победу единогласным решением судей (80-72, 79-73, 79-73) одержал 27-летний Джейк Пол. Поединок имел официальный статус и его результаты учтутся в общей статистике обоих боксеров Фото: Reuters Возвращение на ринг легенды бокса Тайсона привлекло немало аудитории. На арене AT&T присутствовало более 70 тыс. зрителей, сумма проданных билетов составила $17,8 млн. Из-за притока зрителей обрывалась онлайн-трансляция на Netflix Фото: Reuters Смотреть

Владимир Осипов